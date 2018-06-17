احتجاج المشجعين السعوديين في موسكو ضد مراسل "beIN Sports"

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لحظة احتجاج عشرات المشجعين السعوديين لمنتخب بلادهم المشارك في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا، على تغطية لأحد مراسلي مجموعة «beIN Sports» في أعقاب تورطها ببث محتوى سياسي مسيء للسعودية.





وتورطت القناة في بث المحتوى المسيء للمملكة، فيما رأي مختصون أنه يهدد احتكار المجموعة التليفزيونية القطرية لبث البطولات الرياضية في الشرق الأوسط.





وأوضح مقطع الفيديو، المشجعين السعوديين يحيطون بمراسل قناة beIN التي تحتكر بث مباريات غالبية البطولات الرياضية العالمية بما فيها كأس العالم، ويرددون أغنية «عاش سلمان» التي تمجد ملك البلاد.





وظهر في الفيديو المراسل عاجزًا عن التسجيل والبث الحي وسط صخب الحشد السعودي الذي أغضبه فيما يبدو تورط إحدى قنوات beIN قبل يومين ببث محتوى سياسي مسيء للسعودية وقادتها وسط تعهد سعودي رسمي باتخاذ إجراءات قانونية ضد المجموعة التليفزيونية القطرية.





وتشن وسائل الإعلام القطرية التي تضم سلسلة قنوات beIN، هجومًا وانتقادات للسعودية وباقي دول مكافحة الإرهاب، الإمارات والبحرين ومصر، منذ أن قررت تلك الدول قبل نحو عام مقاطعة الدوحة بشكل كامل احتجاجًا على سياستها الخارجية التي تعتبرها مناهضة لأمنها.





وكان مستشار الديوان الملكي، سعود القحطاني، علق على الأزمة السعودية مع قنوات "beIN Sports" القطرية، قائلا عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:"بالرغم مما قامت به محمية جزيرة شرقي سلوى من تسييس للرياضة؛ فإني أرجو من كافة القنوات الرياضية السعودية والخليجية والعربية بالترفع عن الرد على هذا التجاوز الغير مسبوق".





وأضاف: "فلنبق الرياضة بعيدة عن السياسة وتعقيداتها وخلافاتها. حتى ولو ذلك ضد القنوات المملوكة لتنظيم الحمدين".



