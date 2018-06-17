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قرقاش يرحب بجهود المبعوث الأممى لليمن لإقناع الحوثيين بتسليم الحديدة

الأحد 17/يونيو/2018 - 09:25 ص
قرقاش يرحب بجهود المبعوث الأممى لليمن لإقناع الحوثيين بتسليم الحديدة
أرشيفية
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وكالات
 

أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش، عن ترحيب بلاده بجهود المبعوث الأممى إلى اليمن، مارتن جريفيث، لإقناع الحوثيين بتسليم مدينة الحديدة إلى الحكومة اليمنية الشرعية.

وقال قرقاش - فى سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وفقا لقناة ( العربية ) الإخبارية - " إن الإمارات والتحالف يقدرون التصميم الدؤوب لمبعوث الأمم المتحدة لإقناع الحوثيين بإلقاء أسلحتهم والدخول فى مناقشات سياسية ذات مغزى"، مؤكداً تشجيع جهود المبعوث الأممى لتسهيل تسليم آمن للحديدة إلى الحكومة الشرعية.

وأضاف أن أهالى الحديدة يرغبون فى أن يتحرروا، مشيراً إلى أن التحالف سيستمر فى تجهيزاته العسكرية والإنسانية لتحقيق ذلك الهدف الملح.

المزيد عن: قرقاش اليمن الحديدة الإمارات
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