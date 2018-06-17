أوس أوس عن وفاة ماهر عصام: ربنا يرحمه ويثبته عند السؤال يارب

نعى الفنان محمد أسامة، نجم مسرح مصر، رحيل زميله الفنان ماهر عصام الذي وافته المنية في الساعات الأولى من فجر اليوم إثر تعرضه لغيبوبة، وكتب "أوس أوس"، عبر "فيس بوك": " لا إله إلا الله، الفنان ماهر عصام في ذمة الله، ربنا يرحمه ويثبته عند السؤال يارب".



