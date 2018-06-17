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أوس أوس عن وفاة ماهر عصام: ربنا يرحمه ويثبته عند السؤال يارب

الأحد 17/يونيو/2018 - 09:17 ص
أوس أوس عن وفاة ماهر عصام: ربنا يرحمه ويثبته عند السؤال يارب
أوس أوس
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صلاح حسن
 
نعى الفنان محمد أسامة، نجم مسرح مصر، رحيل زميله الفنان ماهر عصام الذي وافته المنية في الساعات الأولى من فجر اليوم إثر تعرضه لغيبوبة، وكتب "أوس أوس"، عبر "فيس بوك": "لا إله إلا الله، الفنان ماهر عصام في ذمة الله، ربنا يرحمه ويثبته عند السؤال يارب".

كان ماهر عصام، قد تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.
أوس أوس عن وفاة ماهر عصام: ربنا يرحمه ويثبته عند السؤال يارب
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