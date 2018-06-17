وزيرة الصحة تتجه إلى بورسعيد لتفقد المنشآت الطبية





توجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة بورسعيد، وذلك للوقوف على الأوضاع الطبية بالمحافظة، تمهيداً لاستقبال التأمين الصحى الشامل الجديد.





وتأتي هذه الجولات، للتأكد من جاهزية المنشآت الطبية من المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، والتى ستصبح أساس المنظومة الجديدة، والتأكد من تنفيذ الخطة الطبية الموضوعة على أرض الواقع.