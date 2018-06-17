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عاجل.. الحماية المدنية تدفع بـ16 سيارة مطافئ للسيطرة على حريق بولاق أبو العلا

الأحد 17/يونيو/2018 - 09:04 ص
عاجل.. الحماية المدنية تدفع بـ16 سيارة مطافئ للسيطرة على حريق بولاق أبو العلا
الحماية المدنية
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الفجر
 
دفعت الحماية المدنية بالقاهرة، منذ قليل، بـ16 سيارة مطافئ للسيطرة على حريق بمنطقة بولاق أبو العلا، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها.

كما أعلنت وزارة الصحة، عن الدفع بخمس سيارات إسعاف إلى مكان الحريق الذى نشب منذ قليل، من أجل نقل المصابين وحالات الاختناق جراء الحريق، الذى لم يتم تحديد عدد الإصابات به حتى الآن.

جدير بالذكر أن حريق شب صباح اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، فى منطقة بولاق أبو العلا، التابعة لمحافظة القاهرة، فى عدد من المنازل، دون تحديد سبب رئيسي للحريق الآن، وتم تحرير محضر، وجاري عمل التحريات.

المزيد عن: عيد الفطر المبارك بولاق أبو العلا الحماية المدنية
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