تعرف على موعد مباراة البرازيل وسويسرا والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر









يلتقي منتخب البرازيل بقيادة مدربه تيتي، مع نظيره السويسري في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 والمقامة حاليًا في روسيا حتى يوم 15 يوليو المقبل.





وتُلعب مباراة سويسرا والبرازيل، اليوم الأحد والموافق 17 يونيو 2018، على ملعب "روستوف أرينا" في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية، وتنقل المواجهة من خلال البث الحي والمباشر عبر قنوات "بي إن سبورت ماكس".





لم يخذل منتخب السيليساو جماهيره من قبل في المباراة الافتتاحية منذ عام 1934 فهو يعتبر المرشح الأقوى للفوز باللقب مع منتخبات أسبانيا وألمانيا، أما المنتخب السويسري يُعد من المنتخبات الصعبة التي من الممكن أن يقابلها البرازيل خلال البطولة بسب التنظيم والالتزام الدفاعي لها.





ومن الممكن أن يخوض المنتخبين المباراة بالتشكيل المتوقع التالي:





المنتخب البرازيل:

(أليسون، دانيلو، تياجو سيلفا، ميراندا، مارسيلو؛ كاسيميرو، باولينيو، فيليب كوتينيو؛ ويليان، جابريال جيسوس، نيمار).





منتخب سويسرا:

(يان سومر، ستيفان ليشتشتاينر، فابيان شاير، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز؛ فالون بهرامي، جرانيت شاكا، شيردان شاكيري، بليريم دزيمايلي، ستيفين زوبير، هاريس سيفيروفيتش).





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