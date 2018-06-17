وفاة محافظ بنك السودان المركزي في تركيا





توفي محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر، في تركيا، إثر أزمة قلبية، حسبما أورد موقع "سودان تريبون" الإخباري نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية.





ونعت الرئاسة السودانية محافظ البنك المركزي، قائلة: "ننعى جهده ومثابرته وتفانيه في أداء مهامه طوال الفترة التي تولى فيها منصبه".





وعيّن عبد القادر محافظاً للبنك المركزي في أواخر ديسمبر 2016، وكان ظل محل نقد مستمر باعتباره صاحب سياسات نقدية فاقمت الوضع الاقتصادي في السودان، خاصةً بسبب تراجع حجم الكتلة النقدية وتجفيف الأموال من الصرافات الآلية، وتحديد سقف للسحب النقدي من الحسابات المصرفية.