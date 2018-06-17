الطالع الفلكى الأحد 17/6/2018..مَفْهُوم السّعَادَة!





**القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الأسد.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو - 20 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 15 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الثّريّا من 7 يونيو - 19 يونيو.





*اليوم 10 بَؤونَة قبطى، 17 حُزيْرَان رُومى، 3 شوّال،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (النّعمة هيّا الإرش وبَسْ) - بِيِتْهَيّألكْ ، أنا عندى أربعة مليون جنيه لكن عمرى مَحَسّيت بطعم السعادة.(نورالشريف من فيلم جرى الوحوش-1987)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*القمر فى بُرج الأسد يعنى

أن تقفز الإيجو/الأنا إلى الصّدَارة لنفكّر فى مصلحتنا الخاصّة وهذا مُفيد لمن إعتادو أن يكونو شمعة تحترق من أجل الآخرين ، لأنّ فاقد الشيئ لايُعطيه فهذه الـ 55 ساعة فى برج الأسد تنصحك بالإلتفات لصحّتك ولنفسك ، الإنتباه لكرامتك ، الإبتعاد عن الأماكن والأشخاص التى لاتليق بمركزك الإجتماعى ،الثقة بالنفس ومهارات القيادة والقدرة على التواصل مع مُختلف المخلوقات بدءاً بالبشر ومروراً بحيوانك الأليف بمنزلك وانتهاءً بحيوان مذعور مريض أوجائع فى الطريق يطلب مساعدتك بمجرد نظرة عين ، تحصين نفسك ضد الإنتقاد أو الإحراج بابتعادك عن كسر الحدود الأخلاقية ، بمشيئة الله تَعَالى.





*(مفهوم الحظ ، من فَرَاسَة الكفّ)

مفهوم الحظ فى الثقافة الهندية هى السعادة بالرضا بحالك وقدرتك الصحية على التمتع بأموالك الحلال، هذا يعنى أن خط الشمس الشهيرالموجود تحت إصبع البنصر والمتوفر بكف عبدالحليم حافظ وغائر شديد الوضوح لكنه قصير ، ورغم تمتعه بالشهرة والثروة لكنه ظل محروما من الطعام والزواج بسبب المرض ، ماهى العلامة التى توضح لنا تمتع شخص بنصيب من السعادة خالياً من المشاكل ؟





(1)خط الشمس/الحظ على تل الشمس أسفل إصبع البنصر يعنى الثروة المالية أولاً والشهرة فى مجال المهنة ثانياً ، إن كان الخط قصيراً دل على توفر الحظ فى أحد جبهات حياته كالمال فقط أو الصحة فقط كأن يكون رياضياً ، خط الشهرة غائر وطويل يعنى تمتع صاحبه بالحظ على جبهات مختلفة معاً كالثروة والصحة والشهرة والخط الطويل يساوى تأثير ثلاث خطوط قصيرة فى نفس المكان ويرمز لتمتع صاحبه بالرضا والسعادة بوجود الصحة للتمتع بالمال كنموذج خط الشهرة الطويل فى كف رشدى أباظة، وجود علامة × أو نقطة أو جزيرة على خط الشمس تعنى خسارة مالية مع تجاوزها ، وجود خط قصير يقطع خط الشهرة بالعرض ثم يستمر خط الشهرة بالسير بعد ذلك (قد) يعنى إنتكاسة مهنية أو صحية يتم تجاوزها أيضاً.





(2)عدة خطوط عمودية قصيرة على تل المشترى تحت إصبع السبّابة لها نفس تأثير خط الشمس بمفهومه الشامل بتمتع صاحبه بالثروة والصحة والشهرة والمكانة الإجتماعية الراقية والإلتزام بالقواعد الأخلاقية الراقية ، مع الإنتباه أن تل المشترى هو المكان الوحيد فى كف اليد الذى تكون فيه علامة × ميمونة وترمز للنجاح والسعادة.





(3)وجود خط المريخ الموازى لخط الجسد يعنى تمتّع صاحبه بالقدرة الجسديّة على تحمّل الإجهاد لأطول فترة مُمكنة/الجَلَد أو العمل الشاق لفترة طويلة بنفس الكفاءة.





(4) الشبكة على تل الزّهرة تعنى شهيّة جنسيّة مُرتفعة وتعبّر عن شخص مُنفتح على الحياة فشهيّته للطعام تتوازى مع شهيّته مع أداء واجباته الزوجيّة وتكون فى كفوف الأشخاص المُتفائلين.





(5) مربّع على تل الزّهرة يعنى حماية للأعضاء التناسليّة من الأمراض أو الإصابات.





*إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: مزاجك مُنبسط ورغبتك مرتفعة فى إشباع حواسك بالطعام والشراب والمُوسيقى والأفلام الكوميدية المُمتعة، للفقراء نصيب من الفرحة فساعد بما تقدر.





برج الثور: إبتعد عن الشطط كالحب الزّائد أو التحكّم الزّائد،الإعتدال مطلوب فى مشاعر الغيرة والتى تبدو كالملح، القليل منها مطلوب والكثير منها مُؤذٍ للغاية.





برج الجوزاء: الصبر فضيلة عليك أن تتعلمها، لا للتهور أوالتسرع فى أى شيئ ، فى الكلام أو القيادة أو الشراء أو البيع أو منح الوعود.

برج السّرطان: إتفاقات رسميّة بغرض الزواج واردة لك أو لأحد أفراد أسرتك ، تأكد من مُناقشة التفاصيل الصغيرة التافهة فمنها تبدأ المشاكل الكبيرة.





برج الأسد: جبهة العاطفة مثل مختلف الجبهات تمربالتغيير المستمر،لاسعادة دائمة ولاحزن دائم، تفاءل بالخير تجده بمشيئة الله تَعَالى.





برج العذراء: التصميم بعناد على حل بعينه قد يضع العقدة فى المنشار، تقبّل حل وَسَط يّرضى الطرف الآخر ويكفل منع أى صداع جديد يخص نفس المشكلة.





برج الميزان: قم بالعدّ حتى مائة إن أمكن حتى تتأكد من ثباتك الإنفعالى وأن العقل والمنطق سيّدا الموقف وليست عاطفة الغضب، أوعاطفة الشهوة.

برج العقرب: قد تكون مشغولاً بالإختيار من بين البذلات الفخمة فى خزانة ملابسك لحضورأحد الأفراح أوالحفلات ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: الحرص لايعنى البُخل فوازن بين التوفير ومُتعة الشّراء لإدخال الفرحة لقلوب أفراد أسرتك.

برج الجدى: إنتبه لحاجات أسرتك النفسيّة والعاطفيّة، هناك أشياء لن يمكنك إصلاحها بالمال،جلسة لطيفة وسط أسرتك توفر الأمان العائلى بمشيئة الله تعالى.





برج الدّلو: نقص أحد الفيتامينات قد يتسبب فى العصبية أوالكآبة أو تشتت القدرة الذهنية على التركيز بعملك،عليك بتوازن الطعام وشرب الماء لتعويض العرق.





برج الحُوت: لا يجب أن تنتقل للجزرالمدارية لتشعربالسعادة بالضرورة،لكنك تعثر عليها داخل منزلك إن توافرت النيّة لإسعاد نفسك ومن حولك، بمشيئة الله تَعَالى.



