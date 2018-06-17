أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الأحد بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية
الأحد 17/يونيو/2018 - 08:50 صالفجر الاقتصادى
شهدت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر، حالة من الاستقرار ليسجل عيار 18 سعر 552 جنيهًا للجرام.
وسجل عيار 21 سعر 645 جنيهًا للجرام، وعيار 24 سعر 737 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5160 جنيهًا.
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