ضبط عاطل سرق شقة مستشار في دمياط

تمكنت مباحث قسم شرطة ثان بدمياط، من كشف ملابسات سرقة شقة سكنية لمستشار.





وتلقى قسم شرطة ثان بلاغ يفيد بسرقة المستشار "ع.م" مقيم في دمياط، حيث تم سرقة الطبنجة الخاصة به المرخصة، وعدد من الطلقات، وهاتف محمول، وبعض المشغولات الذهبيه.



وتبين من خلال المعاينة عدم وجود آثار عنف في باب الشقه وقرر العميد السعيد شكري مدير مباحث دمياط تشكيل فريق بحث، تمكن من ضبط مرتكب الواقعة، ويدعى "م.ا.ع" عاطل، 25 عامًا.





وبمواجتهه بما انتهت إليه التحريات، اعترف بارتكابه الواقعة تفصيلا، وأرشد عن المسروقات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ١٦٥٢ إداري قسم ثاني دمياط، تمهيدا لعرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق معه.