حمدي الوزير ناعيا ماهر عصام: "الله يرحمك يا حبيبي"
الأحد 17/يونيو/2018 - 08:28 صالفجر الفني
نعى الفنان حمدي الوزير زميله الفنان ماهر عصام، الذي وفاته المنية في الساعات الأولى من فجر اليوم إثر تعرضه لغيبوبة
وكتب الوزير عبر حسابه بـ"فيسبوك": "الله يرحمك يا حبيبي،، البقاء لله".
كان ماهر عصام، تعرض لأزمة مرضية دخل على إثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.
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