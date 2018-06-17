انقاذ 17 مصطافا من الغرق وإعادة 84 طفلا تائها لأسرهم بدمياط

تمكنت قوات الإنقاذ البحري من إنقاذ حياة 17 مصطاف، من الغرق في مدينة رأس البر بدمياط، باستخدام لانشات الإنقاذ السريعة، وتم العثور على 84 طفلًا تائهًا عن طريق تجميعهم في مخيمات على شواطئ رأس البر.



جدير بالذكر أن مدينة رأس البر تشهد إقبالا متزايدا منذ الساعات الأولى من عيد الفطر، وقامت الوحدة المحلية بالمدينة برفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين شواطئ المدينة وتعزيزها برجال ومعدات إنقاذ ومراكز تجميع الاطفال التائهين.