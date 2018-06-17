خالد الصاوي ينعي رحيل ماهر عصام بعد صراع مع المرض





نعى الفنان خالد الصاوي زميله الفنان ماهر عصام، الذي وفاته المنية في الساعات الأولى من فجر اليوم إثر تعرضه لغيبوبة.





وكتب الصاوي، عبر حسابه بـ"فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون،، وداعًا الفنان والأخر والصديق ماهر عصام في ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".





وأضاف: "نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة،، نسألكم الدعاء والفاتحة".





كان ماهر عصام تعرض لأزمة مرضية دخل على إثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.