تعرف على رسالة أحمد فهمي لـ محمد إمام بعد نجاح "ليلة هنا وسرور"

حرص الفنان أحمد فهمي، على تهنئة زميله الفنان محمد إمام بنجاح فيلم "ليلة هنا وسرور" والذي حل فيه ضيف شرف، معربًا عن سعادته بمشاركته جزءًا من نجاحه.





وغرد "فهمي" عبر موقع التغريدات "تويتر": "‏كل يوم بتثبت نجاحك اكتر و بيزيد ماشاء الله، اكتر حاجة مفرحاني ان كلنا بقينا جزء من نجاح بعض مع إني شايف إني جزء صغير أوي بس زي مابيقولوا دايمًا ربنا يديم المحبة والأخوة وربنا ما يغير علينا حال ربنا يعلم إنت أخويا وتستاهل كل خير وأنا اتشرفت إني أكون جزء صغير من العمل المحترم ده".





يشارك في بطولة "ليلة هنا وسرور" مع محمد عادل إمام، ياسمين صبري، فاروق الفيشاوي، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، والفيلم من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوي.







