السيناريست وليد يوسف ناعيا ماهر عصام: "ما حدش مد لك إيده من اللي بيترحموا عليك"
الأحد 17/يونيو/2018 - 08:00 صالفجر الفني
نعى السيناريست وليد يوسف الفنان الراحل ماهر عصام والذي وافته المنية منذ الساعات الأولى من فجر اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الثامنة والتلاثين، منتقدًا تذكر الجميع للراحل بعد وفاته وعدم مد يد العون له في حياته.
وكتب "وليد" عبر موقع "فيسبوك": "موت عشان تعرف الناس بتحبك قد إيه.. موت عشان تعرف قد ايه كنت موهوب ومطحون في نظرهم ومع ذلك ماحدش مد لك إيده من اللي بيترحموا عليك لازم تموت عشان تاخد حقك.. ويا عالم هتعرف بعد ما تموت ولا لأ،، وداعا ماهر عصام".
كان ماهر عصام تعرض لأزمة مرضية دخل على إثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.
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