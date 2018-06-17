السيناريست وليد يوسف ناعيا ماهر عصام: "ما حدش مد لك إيده من اللي بيترحموا عليك"

نعى السيناريست وليد يوسف الفنان الراحل ماهر عصام والذي وافته المنية منذ الساعات الأولى من فجر اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الثامنة والتلاثين، منتقدًا تذكر الجميع للراحل بعد وفاته وعدم مد يد العون له في حياته.





وكتب "وليد" عبر موقع "فيسبوك": "‏موت عشان تعرف الناس بتحبك قد إيه.. موت عشان تعرف قد ايه كنت موهوب ومطحون في نظرهم ومع ذلك ماحدش مد لك إيده من اللي بيترحموا عليك لازم تموت عشان تاخد حقك.. ويا عالم هتعرف بعد ما تموت ولا لأ،، وداعا ماهر عصام".



