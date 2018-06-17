محمد عادل ناعيًا ماهر عصام: "كان واحدا من أهم النجوم الأطفال"
الأحد 17/يونيو/2018 - 07:43 صالفجر الفني
نعى الفنان محمد عادل، رحيل زميله الفنان ماهر عصام الذي وفاته المنية في الساعات الأولى من فجر اليوم إثر تعرضه لغيبوبة.
وكتب عادل عبر حسابه بـ"فيسبوك: "الفنان أبو دم خفيف اللي ضحكته كانت بتدخل القلوب على طول اللي جيل كبير وأنا واحد منهم وإحنا أطفال كنا بنغير منه كواحد من أهم النجوم الأطفال.. الله يرحمك".
كان ماهر عصام، تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.
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