محمد عادل ناعيًا ماهر عصام: "كان واحدا من أهم النجوم الأطفال"

نعى الفنان محمد عادل، رحيل زميله الفنان ماهر عصام الذي وفاته المنية في الساعات الأولى من فجر اليوم إثر تعرضه لغيبوبة.







وكتب عادل عبر حسابه بـ"فيسبوك: "الفنان أبو دم خفيف اللي ضحكته كانت بتدخل القلوب على طول اللي جيل كبير وأنا واحد منهم وإحنا أطفال كنا بنغير منه كواحد من أهم النجوم الأطفال.. الله يرحمك".



