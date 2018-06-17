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بين ماتش مشاهدة مباراة كوستاريكا وصربيا بث مباشر BeinMatch

الأحد 17/يونيو/2018 - 07:31 ص
بين ماتش مشاهدة مباراة كوستاريكا وصربيا بث مباشر BeinMatch
بث مباشر
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الفجر الرياضي
 

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معلومات عن مباراة كوستاريكا وصريبا بدون تقطيع اليوم كوستاريكا Vs صريبا، البطولة : في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : ماكسBein Sport ، الملعب : سامارا أرينا، المعلقين : أحمد الطيب وحسن العيدروس.

 

موعد مشاهدة مباراة كوستاريكا وصريبا اليوم في تمام الـ 14:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 15:00 مساء بتوقيت مصر، كورة لايف مشاهدة مباراة كوستاريكا وصريبا بث مباشر اليوم 17-6-2018 في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

 

شاهد البث المباشر لمباراة صربيا وكوستاريكا من هنا..

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