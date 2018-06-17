محمود عبد المغني ناعيًا ماهر عصام: "الله يرحمك يا طيب"

نعى الفنان محمود عبد المغني زميله الفنان ماهر عصام الذي وفاته المنية في الساعات الأولى من فجر اليوم إثر تعرضه لغيبوبة.





وكتب عبد المغني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الله يرحمك يا طيب".





كان ماهر عصام تعرض لأزمة مرضية دخل على إثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.



