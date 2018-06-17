مباراة ألمانيا والمكسيك بث مباشر لجميع السرعات

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18:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 17:00 مساء بتوقيت مصر، كورة لايف مشاهدة مباراة
المانيا والمكسيك بث مباشر اليوم 17-6-2018 في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم
روسيا 2018.
معلومات عن مباراة المانيا والمكسيك بدون تقطيع اليوم ألمانيا
Vs المكسيك، البطولة : في مواجهة
ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : ماكسBein Sport ، الملعب :اولمبيسكس كومبليكس
لوزنيكي، المعلقين : خليل البلوشي ومحمد بركات.
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