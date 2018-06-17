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حفل غنائي ضخم لـ"شريف إسماعيل" بالنادي الأهلي (صور)

الأحد 17/يونيو/2018 - 06:46 ص
حفل غنائي ضخم لـشريف إسماعيل بالنادي الأهلي (صور)
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هادي كرم
 

أحيا المطرب الشاب شريف إسماعيل، حفلًا غنائيًا فى ثاني أيام عيد الفطر المبارك، داخل النادي الأهلي. 
 
وقدم إسماعيل، خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي اشتهر بها خلال الفترة الماضية.

وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا ضخمًا من رواد نادي الجزيرة والأعضاء. 
حفل غنائي ضخم لـ"شريف إسماعيل" بالنادي الأهلي (صور)
حفل غنائي ضخم لـ"شريف إسماعيل" بالنادي الأهلي (صور)
حفل غنائي ضخم لـ"شريف إسماعيل" بالنادي الأهلي (صور)
حفل غنائي ضخم لـ"شريف إسماعيل" بالنادي الأهلي (صور)
حفل غنائي ضخم لـ"شريف إسماعيل" بالنادي الأهلي (صور)
حفل غنائي ضخم لـ"شريف إسماعيل" بالنادي الأهلي (صور)
حفل غنائي ضخم لـ"شريف إسماعيل" بالنادي الأهلي (صور)
حفل غنائي ضخم لـ"شريف إسماعيل" بالنادي الأهلي (صور)
حفل غنائي ضخم لـ"شريف إسماعيل" بالنادي الأهلي (صور)
حفل غنائي ضخم لـ"شريف إسماعيل" بالنادي الأهلي (صور)
حفل غنائي ضخم لـ"شريف إسماعيل" بالنادي الأهلي (صور)
حفل غنائي ضخم لـ"شريف إسماعيل" بالنادي الأهلي (صور)
حفل غنائي ضخم لـ"شريف إسماعيل" بالنادي الأهلي (صور)
حفل غنائي ضخم لـ"شريف إسماعيل" بالنادي الأهلي (صور)
حفل غنائي ضخم لـ"شريف إسماعيل" بالنادي الأهلي (صور)
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