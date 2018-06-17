حفل غنائي ضخم لـ"شريف إسماعيل" بالنادي الأهلي (صور)





أحيا المطرب الشاب شريف إسماعيل، حفلًا غنائيًا فى ثاني أيام عيد الفطر المبارك، داخل النادي الأهلي.

وقدم إسماعيل، خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي اشتهر بها خلال الفترة الماضية.





وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا ضخمًا من رواد نادي الجزيرة والأعضاء.