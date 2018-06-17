عاجل.. الدفاع المدني الفلسطيني يخمد 117 حريقا طالت الأشجار والأعشاب الجافة

أفاد جهاز الدفاع المدنى الفلسطينى بأن طواقمه تعاملت مع عشرات الحرائق طالت الأشجار والأعشاب الجافة في مناطق متفرقة من محافظات البلاد، اليوم السبت، كما وتعاملت مع عدد من حوادث السير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.





وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدنى أن الطواقم تمكنت من إخماد النيران التي نشبت في عدة أماكن بالمحافظات تجاوزت 117 حالة حريق؛ نشبت بأعشاب جافة وطالت الحقول الزراعية والأشجار المثمرة وأشجار زيتون، فعملت الطواقم على إخماد النيران وحصرها فى المناطق المحترقة وعزل المنطقة وحمايتها من الاحتراق.





وأضاف إنه تم حماية مئات الدونمات المزروعة والأراضي المجاورة، والعمل على محاصرة النيران حتى تمت السيطرة على الحرائق بعد جهد متواصل فى ميدان الحرائق ومنعها من الوصول إلى المناطق المأهولة القريبة والتأكد من عدم تجدد الحرائق واشتعال النيران فيها.





وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين عدم إضرام النيران في بعض الأعشاب الجافة بشكل عشوائي الأمر الذي يؤدي إلى فقد السيطرة عليها، ونتيجة الحرائق وتلاصق الأعشاب ببعضها البعض تنتقل النيران، الأمر الذي يساعد على اتساع مساحة الحريق الى الأشجار والمزروعات ما يتسبب في احتراقها، وتكبدهم خسائر فادحة.