توقيت مباراة مصر ضد روسيا والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يستعد منتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر لمواصلة مشواره في بطولة كأس العالم، من خلال مواجهة مرتقبة مع البلد المستضيف روسيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم.

ويستضيف ملعب "سانت بطرسبرج" مباراة منتخبي مصر وروسيا، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

سوف يتم إذاعة مباراة مصر وروسيا الحاسمة في المجموعة الأولى عبر قناة "بي إن سبورت ماكس" كما إن قناة "بي إن سبورت HD" المفتوحة ستنقل المباراة أيضًا مباشرةً من خلال التردد التالي على النايل سات: 12475 استقطاب عمودي - 27500.

ويتصدر منتخب روسيا قمة المجموعة الأولى برصيد ثلاثة نقاط بعد الفوز على السعودية بخمسة أهداف دون رد بينما يحتل منتخب مصر المركز الثالث بدون نقاط وخسر مباراته الأولى أمام أوروجواي بهدف نظيف.