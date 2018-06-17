ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

توقيت مباراة مصر ضد روسيا والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأحد 17/يونيو/2018 - 06:32 ص
توقيت مباراة مصر ضد روسيا والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
منتخب مصر
طباعة
منى العوضي
 

 

يستعد منتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر لمواصلة مشواره في بطولة كأس العالم، من خلال مواجهة مرتقبة مع البلد المستضيف روسيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم.

 

ويستضيف ملعب "سانت بطرسبرج" مباراة منتخبي مصر وروسيا، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

 

سوف يتم إذاعة مباراة مصر وروسيا الحاسمة في المجموعة الأولى عبر قناة "بي إن سبورت ماكس" كما إن قناة "بي إن سبورت HD" المفتوحة ستنقل المباراة أيضًا مباشرةً من خلال التردد التالي على النايل سات: 12475 استقطاب عمودي - 27500.

 

ويتصدر منتخب روسيا قمة المجموعة الأولى برصيد ثلاثة نقاط بعد الفوز على السعودية بخمسة أهداف دون رد بينما يحتل منتخب مصر المركز الثالث بدون نقاط وخسر مباراته الأولى أمام أوروجواي بهدف نظيف.

 

تابع البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.

المزيد عن: منتخب مصر مباشر كاس العالم مباراة مصر وروسيا كأس العالم رياضة روسيا 2018 أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تستطيع مصر التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوستاريكا
-
x
14:00
-
صربيا
ألمانيا
-
x
17:00
-
المكسيك
البرازيل
-
x
20:00
-
سويسرا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/17/2018 8:30:03 AM