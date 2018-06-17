موعد وتفاصيل مباراة البرازيل وسويسرا اليوم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
الأحد 17/يونيو/2018 - 06:27 صالفجر الرياضي
يلعب منتخب البرازيل بقيادة مدربه تيتي، مباراته الأولى في
مونديال روسيا 2018 أمام نظيره المنتخب السويسري مع نظيره السويسري بقيادة مدربه فلاديمير
بيتكوفيتش، وذلك ضمن مباريات المجموعة الخامسة.
وتقام المبارة بين المنتخبين، اليوم الأحد والموافق 17 يونيو
2018، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب "روستوف أرينا"،
ويذاع اللقاء عبر البث الحي على قنوات "بي إن سبورت ماكس".
التقى المنتخبان في السابق مرة واحدة في كأس العالم عام
1950 في البرازيل وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.
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