مشاهدة مباراة البرازيل ضد سويسرا اليوم بث مباشر - كورة اون لاين

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معلومات عن مشاهدة البرازيل وسويسرا مباشر اليوم البرازيل Vs سويسرا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1,2، الملعب : روستوف أرينا، المعلق : عصام الشوالي (بي إن ماكس 1) + علي محمد علي (بي إن ماكس 2) + خالد الحدي (بي إن 4K).

موعد مشاهدة البرازيل وسويسرا يوتيوب مباراة البرازيل وسويسرا في تمام الـ 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 8:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

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