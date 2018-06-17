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مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر في بطولة كأس العالم

الأحد 17/يونيو/2018 - 06:21 ص
مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر في بطولة كأس العالم
البرازيل وسويسرا
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الفجر الرياضي
 

 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر في بطولة كأس العالم، مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر اليوم الأحد 17-6-2018 في كأس العالم 2018، البرازيل VS سويسرا نقل مباشر يوتيوب البرازيل وسويسرا بدون تقطيع يلا شووت رابط البرازيل وسويسرا اليوم بطولة كاس العالم مباشر البرازيل.

 

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معلومات عن مشاهدة البرازيل وسويسرا مباشر اليوم البرازيل Vs سويسرا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1,2، الملعب : روستوف أرينا، المعلق : عصام الشوالي (بي إن ماكس 1) + علي محمد علي (بي إن ماكس 2) + خالد الحدي (بي إن 4K).

 

موعد مشاهدة البرازيل وسويسرا يوتيوب مباراة البرازيل وسويسرا في تمام الـ 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 8:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

 

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شاهد البث المباشر مباراة البرازيل وسويسرا لايف من هنا..

 

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