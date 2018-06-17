نور قدري ناعية ماهر عصام: "تعبت كتير في الدنيا بس أكيد عند ربنا أحلى"

نعت الفنانة الشابة نور قدري الفنان الراحل ماهر عصام الذي وافته المنية في الساعات الأولى من فجر اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الثامنة والتلاثين.





وكتبت "نور" عبر موقع "تويتر": "‏ إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك ويجعل مثواك الجنه ويثبتك عند السؤال إنت كنت جدع ومحترم وصديق وعشرة سنين طويلة والله قلبي وجعني عليك انت تعبت كتير في الدنيا بس أكيد عند ربنا اأحلى مع السلامه يا ماهر".



