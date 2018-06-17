نور قدري ناعية ماهر عصام: "تعبت كتير في الدنيا بس أكيد عند ربنا أحلى"
الأحد 17/يونيو/2018 - 06:15 صشيماء عطية
نعت الفنانة الشابة نور قدري الفنان الراحل ماهر عصام الذي وافته المنية في الساعات الأولى من فجر اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الثامنة والتلاثين.
وكتبت "نور" عبر موقع "تويتر": " إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك ويجعل مثواك الجنه ويثبتك عند السؤال إنت كنت جدع ومحترم وصديق وعشرة سنين طويلة والله قلبي وجعني عليك انت تعبت كتير في الدنيا بس أكيد عند ربنا اأحلى مع السلامه يا ماهر".
كان ماهر عصام تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.\\\
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