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موعد مباراة ألمانيا والمكسيك والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأحد 17/يونيو/2018 - 05:54 ص
موعد مباراة ألمانيا والمكسيك والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
ألمانيا والمكسيك
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الفجر الرياضي
 

يلتقي منتخب ألمانيا، مع منتخب المكسيك، اليوم الأحد 17-6-2018 في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

 

- بين سبورت Max 1 HD.

 

- بين سبورت Max 2 HD.

 

وتضم المجموعة السادسة مع منتخبي ألمانيا والمكسيك، منتخب السويد الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب كوريا الجنوبية الذي يتميز بلعب الكرات السريعة.

 

تابع البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.

 

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