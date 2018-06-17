صلاح عبد الله ينعي رحيل ماهر عصام بكلمات مؤثرة
الأحد 17/يونيو/2018 - 05:51 صشيماء عطية
نعى الفنان صلاح عبد الله، الفنان الراحل ماهر عصام، الذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الثامنة والتلاثين.
وكتب "صلاح" عبر موقع "تويتر": "صباح الخير يا ماهر يا بني وفي رعاية الله ورحمته يا حبيبي والله ارتحت يا ماهر أسألكم الفاتحة والدعاء له".
كان ماهر عصام تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.
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