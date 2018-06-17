صلاح عبد الله ينعي رحيل ماهر عصام بكلمات مؤثرة

نعى الفنان صلاح عبد الله، الفنان الراحل ماهر عصام، الذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الثامنة والتلاثين.





وكتب "صلاح" عبر موقع "تويتر": "‏‏صباح الخير يا ماهر يا بني وفي رعاية الله ورحمته يا حبيبي والله ارتحت يا ماهر أسألكم الفاتحة والدعاء له".



