بوسي ناعية ماهر عصام: "إنا لله وإنا إليه راجعون"

نعى المطربة بوسي الفنان الراحل ماهر عصام، الذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الثامنة والتلاثين.

وكتب "بوسي" عبر موقع "تويتر": "‏ماهر عصام،، اإنا لله وإنا اليه راجعون".

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كان ماهر عصام تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.