آيتن عامر تنعي وفاة ماهر عصام بهذه الصورة





نعت الفنانة آيتن عامر، زميلها الفنان الراحل ماهر عصام والذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الثامنة والتلاثين.





ونشرت "آيتن" عبر موقع "تويتر" صورة لحساب عصام عبر موقع "فيسبوك"، وكتبت: "‏ ‏ اخترت الصورة دى عشان كل ما حد يشوفها و يقرأ المكتوب فيها الثواب يروح لماهر عصام اللهم ارحمة و اغفر له وآنس وحشتة وثبته عند السؤال".