ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

آيتن عامر تنعي وفاة ماهر عصام بهذه الصورة

الأحد 17/يونيو/2018 - 05:37 ص
آيتن عامر تنعي وفاة ماهر عصام بهذه الصورة
طباعة
شيماء عطية
 


نعت الفنانة آيتن عامر، زميلها الفنان الراحل ماهر عصام والذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الثامنة والتلاثين.


ونشرت "آيتن" عبر موقع "تويتر" صورة لحساب عصام عبر موقع "فيسبوك"، وكتبت: "‏ ‏ اخترت الصورة دى عشان كل ما حد يشوفها و يقرأ المكتوب فيها الثواب يروح لماهر عصام اللهم ارحمة و اغفر له وآنس وحشتة وثبته عند السؤال".


كان ماهر عصام تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.

آيتن عامر تنعي وفاة ماهر عصام بهذه الصورة
المزيد عن: وفاة نجوم الفن مطربة مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا ماهر عصام فن سينما دراما بوسي بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوستاريكا
-
x
14:00
-
صربيا
ألمانيا
-
x
17:00
-
المكسيك
البرازيل
-
x
20:00
-
سويسرا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/17/2018 6:50:05 AM