آيتن عامر تنعي وفاة ماهر عصام بهذه الصورة
الأحد 17/يونيو/2018 - 05:37 صشيماء عطية
نعت الفنانة آيتن عامر، زميلها الفنان الراحل ماهر عصام والذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الثامنة والتلاثين.
ونشرت "آيتن" عبر موقع "تويتر" صورة لحساب عصام عبر موقع "فيسبوك"، وكتبت: " اخترت الصورة دى عشان كل ما حد يشوفها و يقرأ المكتوب فيها الثواب يروح لماهر عصام اللهم ارحمة و اغفر له وآنس وحشتة وثبته عند السؤال".
كان ماهر عصام تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.
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