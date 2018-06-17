شريف رمزي ينعي رحيل ماهر عصام

نعى الفنان شريف رمزي، زميله الفنان الراحل ماهر عصام والذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الثامنة والتلاثين.





وكتب "شريف" عبر موقع الصور الشهير"إنستجرام": ‏"إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك يا ماهر كنت أجمل و أطيب خلق الله فنان جميل وخلوق ومحترم وراضي وقانع مشيت قبل متاخد حقك اللي تستحقه موهبتك لكن حتفضل في قلوبنا لحد ما نجيلك يا طيب يا محترم يا موهوب يا خلوق ادعوله ماهر عصام".









كان ماهر عصام تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.



