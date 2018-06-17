أحمد وفيق ناعيًا ماهر عصام: "رحل القلب الطيب"
الأحد 17/يونيو/2018 - 05:18 صشيماء عطية
نعى الفنان أحمد وفيق الفنان الراحل ماهر عصام، الذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الثامنة والتلاثين.
وكتب "وفيق" عبر موقع "فيسبوك": " لا حول ولا قوة الا بالله.. رحل القلب الطيب الصديق والأخ ماهر عصام.. إلى رحمة الله ادعو له بصالح الدعاء وربنا يصبرنا لا اله الا الله".
كان ماهر عصام تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.
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