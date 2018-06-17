أحمد وفيق ناعيًا ماهر عصام: "رحل القلب الطيب"

نعى الفنان أحمد وفيق الفنان الراحل ماهر عصام، الذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الثامنة والتلاثين.





وكتب "وفيق" عبر موقع "فيسبوك": "‏ لا حول ولا قوة الا بالله.. رحل القلب الطيب الصديق والأخ ماهر عصام.. إلى رحمة الله ادعو له بصالح الدعاء وربنا يصبرنا لا اله الا الله".



