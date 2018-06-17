ندى بسيوني تنعي رحيل ماهر عصام
الأحد 17/يونيو/2018 - 05:12 صشيماء عطية
نعت الفنانة ندى بسيوني، زميلها الفنان الراحل ماهر عصام، الذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الثامنة والتلاثين.
وكتبت "ندى" عبر موقع "تويتر": "خالص التعازي في وفاة الفنان ماهر عصام.. أسأل أن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وأسألكم الدعاء ".
كان ماهر عصام تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.
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