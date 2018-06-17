ندى بسيوني تنعي رحيل ماهر عصام

نعت الفنانة ندى بسيوني، زميلها الفنان الراحل ماهر عصام، الذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الثامنة والتلاثين.





وكتبت "ندى" عبر موقع "تويتر": "‏خالص التعازي في وفاة الفنان ماهر عصام‬⁩.. أسأل أن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وأسألكم الدعاء ".



