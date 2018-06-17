هاني رمزي ناعيًا ماهر عصام: "هتوحشني ضحكتك"

نعى الفنان هاني رمزي الفنان الراحل ماهر عصام، الذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الثامنة والتلاثين.





وكتب "هاني" عبر موقع "تويتر": "‏ ‏مع السلامه يا ماهر بجد هتوحشني وهتوحشني ضحكتك الله يرحمك يا صاحبي وربنا يعزي ويصبر كل محبينك".





كان ماهر عصام تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.