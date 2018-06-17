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عاجل.. تعرف على التفاصيل الكاملة لوفاة الفنان ماهر عصام

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:53 ص
عاجل.. تعرف على التفاصيل الكاملة لوفاة الفنان ماهر عصام
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الفجر الفني
 


توفى الفنان ماهر عصام، في الساعات الأولى من فجر اليوم، إثر تعرضه لغيبوبة مفاجئة قبل أيام. 


وبدأت تفاصيل القصة بتعرض الراحل في وقت سابق إلى أزمة مرضية دخل على إثرها مستشفي إمبابة العامة.


وأعقب ذلك محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، من أجل نقله إلى مستشفي دار الفؤاد، وقد أصيب بعد ذلك بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.




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