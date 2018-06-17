بث مباشر مباراة كوستاريكا وصربيا | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث الاسطورة الان

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معلومات عن مشاهدة كوستاريكا وصربيا مباشر اليوم كوستاريكا Vs صربيا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1,2، الملعب : سامارا أرينا، المعلقين : جواد بدة (بي إن ماكس 1)+ أحمد الطيب (بي إن ماكس 2) + حسن العيدروس (بي ان 4K).

موعد مشاهدة كوستاريكا وصربيا يوتيوب مباراة كوستاريكا وصربيا في تمام الـ 3:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 2:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

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