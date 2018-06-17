حسام داغر ينعي رحيل الفنان ماهر عصام









نعى الفنان الشاب حسام داغر الفنان الراحل ماهر عصام والدي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الثامنة والتلاثين.وكتب "داغر" عبر موقع "فيسبوك": "‏ مع السلامة يا ماهر يا رب بحق آذان الفجر ده ترجع جنته مغسولًا من الذنب كمن لا ذنب له.. ترجع طفلا كما شاهدناك صغيرًا.. عمرك ما فهمت الوسط ولا الوسط فهمك.. فضلت بتتعامل بنفس الطفل من جواك.. مخك مستحملش و تعب من التفكير يا حبيبي وجاب آخره.. ارتاح يا ماهر خلاص.. ارتاح".كان ماهر عصام تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.