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أحمد الشريف يعتذر عن الاستمرار في قناة LTC

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:50 ص
أحمد الشريف يعتذر عن الاستمرار في قناة LTC
أحمد الشريف
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الفجر الرياضي
 

اعتذر الإعلامى أحمد الشريف مقدم برنامج "ملعب الشريف"، عن الاستمرار فى قناة LTC، موجها الشكر لسميرة الدغيدي رئيس مجلس إدارة القناة عن الفترة التى قضاها خلال فترة عمله فيها.

 

وأكد الشريف أنه لن يخوض في الأسباب التي أدت لاعتذاره عن الظهور مرة أخرى فى LTC، حفاظا على العلاقة الطيبة التى تجمعه بالعديد من أبناء القناة، مؤكدا لكل مشاهديه على استكمال مسيرته الإعلامية فى إحدى الفضائيات المهمة خلال الفترة المقبلة.

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