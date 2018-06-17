أحمد الشريف يعتذر عن الاستمرار في قناة LTC

اعتذر الإعلامى أحمد الشريف مقدم برنامج "ملعب الشريف"، عن الاستمرار فى قناة LTC، موجها الشكر لسميرة الدغيدي رئيس مجلس إدارة القناة عن الفترة التى قضاها خلال فترة عمله فيها.

وأكد الشريف أنه لن يخوض في الأسباب التي أدت لاعتذاره عن الظهور مرة أخرى فى LTC، حفاظا على العلاقة الطيبة التى تجمعه بالعديد من أبناء القناة، مؤكدا لكل مشاهديه على استكمال مسيرته الإعلامية فى إحدى الفضائيات المهمة خلال الفترة المقبلة.