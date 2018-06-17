البزاوي ناعيًا رحيل ماهر عصام: "يا ريت كلنا ندعي له في صلاتنا"
الأحد 17/يونيو/2018 - 04:39 ص
نعى الفنان محمود البزاوي، رحيل زميله الفنان ماهر عاصم، الذي وفاته المنية في الساعات الأولى من فجر اليوم إثر تعرضه لغيبوبة
وكتب البزاوي، عبر حسابه بموثع التواصل الاجتماعي توتير: "يا ريت كلنا ندعي له في صلاتنا".
كان ماهر عصام تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.
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