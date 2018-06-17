البزاوي ناعيًا رحيل ماهر عصام: "يا ريت كلنا ندعي له في صلاتنا"





نعى الفنان محمود البزاوي، رحيل زميله الفنان ماهر عاصم، الذي وفاته المنية في الساعات الأولى من فجر اليوم إثر تعرضه لغيبوبة





وكتب البزاوي، عبر حسابه بموثع التواصل الاجتماعي توتير: "يا ريت كلنا ندعي له في صلاتنا".