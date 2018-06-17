عاجل.. الجيش الليبي يقترب من إعلان تحرير درنة

أحرزت قوات الجيش الليبي، السبت، تقدمًا في المحور الغربي لمدينة درنة، حيث بسطت سيطرتها على مقر شركة الجبل سابقًا وعمارات الضمان وعمارات الكعب العالي ومنطقة شعبية غازي.





وأفادت مصادر عسكرية – حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، بأن قوات الجيش الليبي تمشط حاليًا بعمليات غرب المدينة مع تواصل تأمين المناطق التى سيطرت عليها فى وقت سابق.





وكانت قوات الجيش، قد استعادت سيطرتها على منطقة شيحا الشرقية بالكامل قبل أن تنتقل الاشتباكات إلى منطقة المغار، التى تتخذها الجماعات الإرهابية مخبأ لها.





وتمكنت قوات الجيش الوطني الليبي، خلال الأيام الأخيرة، من استعادة السيطرة على أغلب مناطق المدينة ويتوقع استكمال السيطرة عليها بالكامل في وقت قريب.



