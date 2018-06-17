أحمد السقا ناعيا وفاة ماهر عصام: "أبو قلب طفل.. رحمة الله عليك"
الأحد 17/يونيو/2018 - 04:32 صالفجر الفني
نعى الفنان أحمد السقا وفاة زميله الفنان ماهر عصام، الذي وفاته المنية في الساعات الأولى من فجر اليوم إثر تعرضه لغيبوبة.
وكتب السقا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي بتويتر: "ماهر عصام أطيب خلق الله أبو قلب طفل رحمة الله عليك يا رب".
كان ماهر عصام تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة
العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله
إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.
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