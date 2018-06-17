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وائل الإبراشي ينعي رحيل الفنان ماهر عصام

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:20 ص
وائل الإبراشي ينعي رحيل الفنان ماهر عصام
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الفجر الفني
 

نعى الإعلامي وائل الإبراشي، وفاة الفنان ماهر عصام الذي وفاته المنية في الساعات الأولى من فجر اليوم إثر تعرضه لغيبوبة. 

وكتب الإبراشي، عبر حسابه بـ"فيسبوك" إنا لله وإنا إليه راجعون". 

كان ماهر عصام تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.



وائل الإبراشي ينعي رحيل الفنان ماهر عصام
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