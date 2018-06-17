موعد مباراة مصر القادمة بالمونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يخوض منتخب مصر مواجهة حاسمة لمصيره في المجموعة الأولى أمام نظيره المنتخب الروسي صاحب الأرض والجمهور، وذلك في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2018.

وتُقام المباراة بين المنتخبين يوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

وسوف يتم نقل مباراة مصر وروسيا مباشرةً على قناة "بي إن سبورت ماكس" كما أعلنت الشبكة أن قناة "بي إن سبورت HD" المفتوحة سوف تذيع عددا من مباريات المونديال.

ويحتل المنتخب الروسي صدارة المجموعة الأولى بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن أوروجواي صاحب المركز الثالث بينما مصر والسعودية في المركز الثالث والرابع على الترتيب بدون نقاط.

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