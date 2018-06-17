ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

موعد مباراة مصر القادمة بالمونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:25 ص
موعد مباراة مصر القادمة بالمونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
منتخب مصر
طباعة
منى العوضي
 

يخوض منتخب مصر مواجهة حاسمة لمصيره في المجموعة الأولى أمام نظيره المنتخب الروسي صاحب الأرض والجمهور، وذلك في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2018.

 

وتُقام المباراة بين المنتخبين يوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

 

وسوف يتم نقل مباراة مصر وروسيا مباشرةً على قناة "بي إن سبورت ماكس" كما أعلنت الشبكة أن قناة "بي إن سبورت HD" المفتوحة سوف تذيع عددا من مباريات المونديال.

 

ويحتل المنتخب الروسي صدارة المجموعة الأولى بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن أوروجواي صاحب المركز الثالث بينما مصر والسعودية في المركز الثالث والرابع على الترتيب بدون نقاط.

 

تابع البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.

المزيد عن: منتخب مصر مباشر كاس العالم مباراة مصر وروسيا كأس العالم 2018 رياضة المونديال الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تستطيع مصر التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوستاريكا
-
x
14:00
-
صربيا
ألمانيا
-
x
17:00
-
المكسيك
البرازيل
-
x
20:00
-
سويسرا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/17/2018 5:00:04 AM