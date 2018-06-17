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عاجل.. تعرف على موعد تشييع جثمان ماهر عصام

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:14 ص
عاجل.. تعرف على موعد تشييع جثمان ماهر عصام
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الفجر الفني
 

تقرر تشييع جثمان الفنان الراحل ماهر عصام، بعد صلاة ظهر اليوم الأحد، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.


كان ماهر عصام تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.

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