رئيس الوطنية للصحافة ينعي وفاة ماهر عصام









نعى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الفنان الراحل ماهر عصام والدي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الثامنة والتلاثين.وكتب "كرم" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "مات الفنان الشاب ماهر عصام بنزيف في المخ. نفس الحالة التي أُصيب بها من أولع سنوات وانفذته العناية الإلهية .. اخته ماتت بنزيف في المخ منذ اربع سنوات وكتب على صفحته ينعيها: عقب وفاة شقيقته كتب ماهر عصام على صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك: "كان نفسي تتجور وتعيش كان نفسي انا اموت وهي لا الله يرحمك ياختي يا حبيبتي وصاحبتي وبنتي مع السلامة يا اختى وغرفتك لن يدخلها احد يا اختي يا اكتر حد في حياتي كنت بنجح علشانها الله يرحمك يا حبيتي وان لله وانا اليه راجعون ".كان ماهر عصام تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.