تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان ماهر عصام قبل مفارقته الحياة





نشرت إحدى الحسابات المنسوبة لداليا ابنة خال الفنان الراحل ماهر عصام، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته قبل مفارقته الحياة في الساعات الأولى من فجر اليوم.





وكتبت عبر حسابها:"ا دعوا لماهر عصام ابن خالي وحبيبي وأخويا وجعنا عليه الدكاترة بيقولواهيموت الصبح بي هو هيعيش علشان هما ما دخلوش في علم الغيب".





وأضافت: "بكتبلك ودموعي ماليه عيني وققلبي وجعني عليك يا حبيبي".





كان ماهر عصام تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.







