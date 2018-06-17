متحدث متضرري قرى "رأس سدر": عقد مؤتمر صحفي لعرض مشكلة 15 ألف مواطن حجزوا مشروعات وهمية

قالت الإعلامية مروة البرجي، المتحدث الرسمي باسم متضرري قرى رأس سدر، ومقدمة برنامج "مصر للسياحة" عبر فضائية "الحياة"، إنه يتم الآن التجهيز لمؤتمر صحفي لعرض مشكلة 15 ألف مواطن تم النصب عليهم باسم وزارة السياحة، حيث كانوا قد حجزوا في مشروعات وهمية في قرى سياحية بـ"رأس سدر".





وأشارت في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أنه سيتم خلال المؤتمر الذي من المتوقع أن يشارك فيه أعضاء من مجلس النواب، وممثلين من هيئة التنمية السياحية، سيتم عرض مأساة الحاجزين منذ 10 سنوات حتى الآن.





ودعت وسائل الإعلام المختلفة، بمساندة قضية متضرري هذه القرى، حتى يسترد كل مواطن حقوقه التي سلبها منه دعاة النصب باسم وزارة السياحة.





ومن جانبه، قال مصدر مسؤول بهيئة التنمية السياحية، إن وزارة السياحة لن تسمح بالنصب على المواطنين بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أنه جاري بحث الشكاوى المقدمة ضد القرى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.