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شريف إدريس ينعي وفاة ماهر عصام

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:00 ص
شريف إدريس ينعي وفاة ماهر عصام
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شيماء عطية
 

نعى الفنان الشاب شريف إدريس، الفنان الراحل ماهر عصام والدي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الثامنة والتلاثين.

وكتب "ادريس" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "إنا لله وانا اليه راجعون ماهر عصام في ذمة الله".

كان ماهر عصام تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.



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