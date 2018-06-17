ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد.. آخر صورة لـ"ماهر عصام" داخل العناية المركزة قبل وفاته

الأحد 17/يونيو/2018 - 03:52 ص
شاهد.. آخر صورة لـماهر عصام داخل العناية المركزة قبل وفاته
طباعة
الفجر الفني
 

نعى الفنان محمد لطفي، رحيل زميله الفنان ماهر عصام إثر تعرضه لغيبوبة مفاجئة.

ونشر لطفي، عبر حسابه بموقع التواصل لااجتماعي فيس بوك آخر صورة لماهر عصام داخل العناية المركزة قبل وفاته.

كان ماهر عصام، تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.



شاهد.. آخر صورة لـ"ماهر عصام" داخل العناية المركزة قبل وفاته
المزيد عن: وفاة نجوم الفن ممثل مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا ماهر عصام فنان فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوستاريكا
-
x
14:00
-
صربيا
ألمانيا
-
x
17:00
-
المكسيك
البرازيل
-
x
20:00
-
سويسرا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/17/2018 5:00:04 AM