شاهد.. آخر صورة لـ"ماهر عصام" داخل العناية المركزة قبل وفاته

نعى الفنان محمد لطفي، رحيل زميله الفنان ماهر عصام إثر تعرضه لغيبوبة مفاجئة.

ونشر لطفي، عبر حسابه بموقع التواصل لااجتماعي فيس بوك آخر صورة لماهر عصام داخل العناية المركزة قبل وفاته.





كان ماهر عصام، تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.