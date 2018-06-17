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عاجل.. الصليب الأحمر الدولي يعلن تغطية احتياجات 23 ألف مدني بـ"درنة"

الأحد 17/يونيو/2018 - 03:49 ص
عاجل.. الصليب الأحمر الدولي يعلن تغطية احتياجات 23 ألف مدني بـدرنة
الصليب الأحمر
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أ ش أ
 
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي، تزويد المؤسسات الطبية الأساسية فى درنة والمدن المجاورة بالمواد الطبية ذات الضرورة الملحة.

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، قال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا كارل ماتلي، إنهم تمكنوا من تغطية احتياجات 23 ألف مدنى فى درنة والمناطق المحيطة من المواد الغذائية واللوازم المنزلية الضرورية، مبيناً أنه جرى إطلاق برنامج إغاثة كبير للتصدى للاحتياجات الأكثر إلحاحاً وسيتواصل البرنامج لبعض الوقت في مجمل المنطقة.
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